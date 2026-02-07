12 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak bekleniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre yağmur ülke genelinde etkili olmaya devam ediyor.

MGM, yağışla birlikte sıcaklıklarda da düşüş görüleceğini kaydetti.

12 İLE SARI KODLU UYARI

Hafta sonunda Antalya ve Mersin'de sağanak yağış etkili olacak.

Bitlis, Hakkari, Tunceli, Şırnak, Bingöl, Muş ve Van için ise kuvvetli karla karışık yağmur uyarısı yapıldı.

SEL VE SU BASKINI RİSKİ BULUNUYOR

Bölgede alçak rakıma sahip yerlerde kuvvetli yağış ve kar erimeleri sonucu su baskını, sel ve heyelan yaşanabilir.

Yetkililer ayrıca yükseklerde kuvvetli kar yağışları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirtti ve çığ riskine karşı da uyardı.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Sarı kod uyarısı yapılan iller arasında Hatay, Bursa ve Yalova da bulunuyor.

Bu üç ilde bugün gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Yağışlı sistemin akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.