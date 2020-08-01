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    1.2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er TL yardım

    Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'na 2 milyar TL'yi aşkın bağış yapıldığını belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlar hakkında konuştu.
    • AA
    • 01.08.2020 - 11:48
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    1.2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er TL yardım

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağladıkları destek ve yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Bakan Selçuk, destek ve yardımlarda 30 milyar liraya yaklaştıklarını belirtti.

    1000'ER LİRA YARDIM ULAŞTIRILDI

    Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla ilgili verileri paylaşan Selçuk, "Toplanan 2 milyar TL'yi aşkın bağıştan 1.2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er TL ulaştırdık." dedi.

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