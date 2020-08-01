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1.2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er TL yardım

1.2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er TL yardım

Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'na 2 milyar TL'yi aşkın bağış yapıldığını belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlar hakkında konuştu.