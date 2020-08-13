Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti'nin 19. yıldönümü etkinliğinde bir konuşma yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde, AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü programında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"14 Ağustos 2001 ülkemizin ve dünyamızın geleceğini değiştirmiştir. Birlikte yürüdüğümüz kardeşlerimizden ebediyete gitmişlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Bu parti Allah'ın rızasını insanlığın sevgisini hedefleyerek kuruldu ve aynı anlayışla geldi. Hep söylediğimiz gibi bu partinin kurucusu milletimizin ta kendisidir.

Şahsi emellerinin peşine düşenler oldu ve onlar siyaset tarihinin tozlu raflarında yer aldı.

Milletimizin bu kısır zihniyete 19 yıldır yaptığı gibi bundan sonra da itibar etmeyecektir.

Bizim hareketimiz, bizim davamız her şeyden önce Allah kelamını ve onun nebisini rehber edinmiştir.

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye başlayan yolculuğumuzu sürdürüyoruz.

Bizler yola dua ile çıktık ve aynı şekilde devam ediyoruz.

Provokatif cinayetlerle nasıl köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığımız gözlerinizin önündedir.

Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar.

Zamanı gelecek bazı şeyleri çok açık, net ortaya koyacağız, bu milletin derdiyle dertlenenlerin kim olduğunu milletim bilecek.

Önümüze kurulan tuzaklar bitmedi, dört bir yandan ellerine geçirdikleri her malzemeyle yüklendiler.

Konya ile birlikte toplam 15 şehir hastanemizi milletimizin hizmetine sunduk.

Çağın ihtiyaçlarına göre üniversitelerimizi tek tip olmaktan çıkarıyoruz. Çeşitlilik esasında üniversiteler kurduk, kuruyoruz.

Mahkeme sayısını artırarak hukuk sistemimizin alt yapısını güçlendirdik.

Sosyal yardımlarda adeta destan yazdık.

Millet bahçeleri için çalışmalarımız devam ediyor.

Tarımda kendi kendine yeterli olmamızın yanı sıra ülkemiz ihracatçı bir ülke konumuna da gelmiştir.

Yerli otomobili 2022 sonunda banttan indireceğiz.

Davos'ta Strauss Khan ile görüşmede Türkiye'nin borcu ile ilgili takip yapabilirsiniz ama siyasi emir veremezsiniz dedim.

IMF'e borcumuz kalmadı. Nasıl Oldu, faiz konusunda koyduğumuz tavırlarla oldu.

2013'ten günümüze kadar olan dönemi mücadele dönemi olarak adlandırıyorum. Ülkemize ağır bedelleri oldu."





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