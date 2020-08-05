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    14 ilde FETÖ operasyonunda 27 gözaltı kararı

    Adana merkezli 14 ilde terör örgütü FETÖ üyesi olduğu öne sürülen 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
    • İHA
    • 05.08.2020 - 07:13
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    14 ilde FETÖ operasyonunda 27 gözaltı kararı

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

    Adana merkezli, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Hakkari, Diyarbakır, Şanlıurfa, Sivas, Kocaeli, Bursa, Kayseri, Konya ve İzmir’de eş zamanlı terör örgütü FETÖ’ye operasyonla düzenlendi.

    Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Operasyonda yakalanan zanlılar arasında, 1 aktif görevde bulunan öğretmen, 3 askeri okuldan atılan öğrenci ve 12 aktif görevde bulunan TSK personeli olduğu öğrenildi.

    14 ilde FETÖ operasyonunda 27 gözaltı kararı VİDEO


    14 ilde FETÖ operasyonunda 27 gözaltı kararı #1

    ANKESÖRLÜ TELEFONLARDAN YAPILAN GÖRÜŞMELER ELE VERDİ

    Gözaltına alınan zanlıların, büfelerde bulunan sabit hat ve ankesörlü telefonlardan yapılan ardışık aramalardan deşifre edildiği, bu kişilerin aynı zamanda daha önceki operasyonlarda yakalanan zanlılar tarafından teşhis edilip haklarında ifade verildiği öğrenildi.

    14 ilde FETÖ operasyonunda 27 gözaltı kararı #2

    14 ilde FETÖ operasyonunda 27 gözaltı kararı #3

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