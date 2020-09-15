15 Eylül Türkiye'nin korona tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 1742 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün korona tablosunu Twitter hesabından paylaştı.

Koca'nın paylaştığı verilere göre bugün yapılan testler sonucu 1742 yeni vaka tespit edili.

Tedavi altındaki 1202 kişi sağlığına kavuşurken, 67 kişi vefat etti.

"HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca paylaşımını "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede Güç birliği yaparsak virüsü yenebiliriz." notuyla yaptı.

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