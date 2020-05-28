15 ilde sokağa çıkma yasağı bu hafta da uygulanacak

15 ilde sokağa çıkma yasağı bu hafta da uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği kabine toplantısından sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da 15 ilde uygulanması kararı çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabine toplantısında önemli kararlar alındı.

Türkiye'de koronavirüs salgını tablosunda görülen iyiye gidiş nedeniyle normalleşme kararları alınan kabine toplantısından, bazı uygulamalarda devam kararı çıktı.

HAFTA SONU YASAĞI BU HAFTA DA UYGULANACAK

Devam edecek uygulamalardan biri de, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı.

Kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamalara göre her hafta sonu uygulanan 2 günlük yasak bu hafta da uygulanacak. 29 Mayıs gece 24:00'te başlayacak yasak, 31 Mayıs gecesi saat 24:00'te sona erecek.

15 ŞEHİRDE UYGULANACAK

Yasak; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta uygulanacak. Yasağa ilişkin genelge, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak.