15 tatil (sömestr tatili) ne zaman, kaç gün sürecek? 2025-2026 MEB takvimi

- 2025-2026 eğitim öğretim yılının sömestr tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak.
- Tatil, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
- Öğrenciler, toplamda 15 gün dinlenme fırsatı bulacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili tamamlandı.
Veliler ve öğrenciler şimdiden yarıyıl tatilinin başlayacağı tarihi merak etmeye başladı.
MEB tarafından yayımlanan çalışma takvimi, sömestr dönemine ilişkin tüm detayları netleştirdi.
Okul öncesinden liseye kadar yaklaşık 18 milyon öğrenci, ilk dönemin tamamlanmasının ardından 15 günlük karne tatiline girecek.
Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte detaylar…
15 TATİL NE ZAMAN?
Yeni takvime göre birinci dönem 8 Eylül Pazartesi günü başlamıştı. Yoğun geçen ders maratonu, 16 Ocak 2026 Cumagünü sona erecek ve milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşayacak.
Birinci dönemin tamamlanmasının ardından öğrenciler, öğretmenler ve veliler için dinlenme fırsatı sunan 15 tatil, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. İki haftalık sömestr tatili 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.