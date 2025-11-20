15 tatil (sömestr tatili) ne zaman, kaç gün sürecek? 2025-2026 MEB takvimi 2025-2026 eğitim öğretim yılı MEB tatil takvimi merak ediliyor. Ara tatilin ardından gözler yarıyıl tatiline çevrildi. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte 2025-2026 MEB sömestr tatili tarihleri…