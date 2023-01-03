Petrol
84.45
-1.70%
Euro
19.7501
-1.06%
Dolar
18.7374
0.13%
Altın
1.105
0.69%
Borsa
5680
0.00%
Bitcoin
318.376
-0.01%
BTXN Coin
7.20
17.45%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Güneşli 6 C
    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sokak köpeği görüldü

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sokak köpeği görüldü

    Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na doğru ilerleyen başıboş köpek, bir sürücü tarafından kayıt altına alındı. Motosikletli sürücünün müdahalesi sonuç vermeyince güvenlik görevlileri köpeği yakaladı.
    • 03.01.2023 - 13:34
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 13:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'nin çözülemeyen sorunu olarak bilinen sokak köpekleri, her yerde ortaya çıkmaya devam ediyor.

    Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.

    Yolunu şaşıran başıboş köpek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne girdi. Bugün saat 11.00 sıralarında yaşanan olay, sürücüleri şaşkına çevirdi.

    Motosikletli köprüde durdu

    Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikametinde ilerleyen sürücü tarafından fark edilen köpeğe, köprü üzerinde motosikletini park eden bir kişi tarafından müdahale edildi.

    İHA'nın aktarımına göre; otomobil sürücüsü trafiği yavaşlatarak motosikletliye yardımcı olmaya çalıştı.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sokak köpeği görüldü VİDEO

    Güvenlik görevlileri yakaladı

    Bu sırada sokak köpeği, motosikletlinin elinden kaçarak kurtuldu.

    Bunun üzerine olay yetkililere bildirildi. Köprüdeki güvenlik görevlileri, sokak köpeğine tasma takarak köprüden alınmasını sağladı.

    O anlar, otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü nde sokak köpeği görüldü #1

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü nde sokak köpeği görüldü #2

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü nde sokak köpeği görüldü #3

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü nde sokak köpeği görüldü #4

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü nde sokak köpeği görüldü #5


    Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye ile ocağın ikinci yarısında görüşeceğiz
    Gündem

    Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye ile ocağın ikinci yarısında görüşeceğiz

    Aralık ayı imalat sanayi PMI arttı
    Ekonomi

    Aralık ayı imalat sanayi PMI arttı

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!
    Advertorial

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!

    Görüş Bildir