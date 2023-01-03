Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na doğru ilerleyen başıboş köpek, bir sürücü tarafından kayıt altına alındı. Motosikletli sürücünün müdahalesi sonuç vermeyince güvenlik görevlileri köpeği yakaladı.

Türkiye'nin çözülemeyen sorunu olarak bilinen sokak köpekleri, her yerde ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.

Yolunu şaşıran başıboş köpek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne girdi. Bugün saat 11.00 sıralarında yaşanan olay, sürücüleri şaşkına çevirdi.

Motosikletli köprüde durdu

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikametinde ilerleyen sürücü tarafından fark edilen köpeğe, köprü üzerinde motosikletini park eden bir kişi tarafından müdahale edildi.

İHA'nın aktarımına göre; otomobil sürücüsü trafiği yavaşlatarak motosikletliye yardımcı olmaya çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sokak köpeği görüldü VİDEO



Güvenlik görevlileri yakaladı

Bu sırada sokak köpeği, motosikletlinin elinden kaçarak kurtuldu.

Bunun üzerine olay yetkililere bildirildi. Köprüdeki güvenlik görevlileri, sokak köpeğine tasma takarak köprüden alınmasını sağladı.

O anlar, otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.