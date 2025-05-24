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İHA

CHP’li milletvekilleri, bugün saat 19.40’ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün kuzey yol girişine Ekrem İmamoğlu’nun korsan pankartını astı.

Pankartta İmamoğlu'nun silueti yer alırken üzerinde “Free İmamoğlu” yazısı dikkat çekti.

PANKART KALDIRILDI

Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından olaya müdahale edilerek, pankart kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Pankartı asan kişilerin CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekilleri Nimet Özdemir ile Ali Gökçek, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan olduğu tespit edildi.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.