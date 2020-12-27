17 yıl hapis cezası alan Gaga Bulut isimli YouTuber'a tahliye

Sosyal medyada yayınladığı videoda para karşılığı küçük çocukları öpüştüren Gaga Bulut lakaplı YouTuber, geçtiğimiz yıl aldığı 17 yıllık hapis cezasının ardından bu yıl tahliye edildi.

Gaga Bulut lakaplı YouTuber Bulut Altuğ, geçtiğimiz yıl nisan ayında para karşlığında çocukları öpüştürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Gaga Bulut'un, 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik ‘cinsel istismara azmettirme’ suçundan her mağdur için 8’er yıl ve ‘müstehcen görüntüleri yaymak’ suçundan da 1 yıl olmak üzere 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.

ÖLDÜĞÜ SÖYLENDİ

Hapse girmesinin ardından sosyal medya fenomeninin öldüğüne ve intihar ettiğine dair birçok yalan haber yayılmış ancak böyle bir durum olmadığı teyit edilmişti.

TAHLİYE EDİLDİ

Dün tekrar mahkemeye çıkarılan Bulut Altuğ, çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi. Avukatıyla fotoğraf çekilen Bulut Altuğ'un fotoğrafı, sosyal medyada hızla yayıldı.