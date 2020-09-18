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    18 Eylül Türkiye'nin korona tablosu

    Türkiye'de korona salgınında bugün 1771 yeni vaka tespit edildi.
    • AA
    • 18.09.2020 - 19:30
    • Güncelleme : 18.09.2020 - 19:30
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    18 Eylül Türkiye'nin korona tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün korona tablosunu paylaştı.

    Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün 1771 yeni vaka tespit edilirken 62 kişi hayatını kaybetti.

    "BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM"

    Koca tabloyu, "Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300.000 oldu. Bugün 62 can kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün. Birlikte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz." ifadeleriyle paylaştı.

    18 Eylül Türkiye nin korona tablosu #1

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