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    19 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 22.09.2020 - 10:23
    • Güncelleme : 22.09.2020 - 10:23
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    19 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon

    Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kararlı bir şekilde yürütülüyor.

    Son olarak, FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon düzenlendi.

    55 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 19 ilde düzenlenen operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.

    İzmir merkezli 28 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon ViDEO

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