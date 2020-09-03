2020 ALES sonuçları açıklandı mı? ALES tercihleri ne zaman? ÖSYM ALES sonuç ekranı

2020 ALES sonuçları açıklandı mı? ALES tercihleri ne zaman? ÖSYM ALES sonuç ekranı

ALES sonuçları açıklandı... Akademik kariyer için ALES sınavına girenler ALES sonuçlarına nereden bakacak? 16 Ağustos ALES sınavı sonuçları belli oldu. ALES sonuçları erken mi açıklandı?

16 Ağustos'ta gerçekleşen ALES sonuçlarının 7 Eylül'de açıklanması bekleniyordu ancak ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ALES sonuçları ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

ALES sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM, ALES sonuçlarını erişime açtı...

ALES SINAV SONUÇLARINA BAKMA EKRANI

Akademik kariyer yapmak isteyenlerin katılım gösterdiği ALES sınavı, ÖSYM’nin yayınladığı takvime göre 7 Eylül’de açıklanacaktı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ALES sınav sonuçlarının kontrolünün tamamlandığını duyurdu ve ÖSYM ALES sonuçlarını açıkladı. Sınava katılan adaylar, sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebiliyor.

ALES SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bir lisans programından mezun olabilecek durumda olan veya lisans mezunu olan kimselerin, akademik kariyer yapabilmesi için ALES sınavından yeterli puanı alması gerekiyor. 16 Ağustos'ta yurt genelinde gerçekleştirilen ALES sınav sonuçları bugün açıklandı.

ALES SINAV SONUÇLARI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ALES sınav sonuçlarının açıklanmasını erkene aldıklarını duyurdu.

Aygün'ün açıklaması şu şekilde;

"Değerli ALES Adaylarımız, lisansüstü başvurularınızı yapabilmeniz için sonuç açıklama tarihini öne alarak 7 Eylül olarak ilan etmiştik. Çalışmalarımızı hızlandırdık ve değerlendirme işlemlerini daha erken tamamladık ve bugün sonuçları sizlerle paylaşacağız. Hayırlı olsun."





ALES SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

2020 ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2020 ALES/2 Başvuru Tarihi? 2020 ALES Sınavları Takvimi? ALES Sınavları Hangi Konuları İçeriyor? 2020 ALES sınavı adaylarca heyecanla bekleniyordu.

2020 ÖSYM sınav takvimine göre ALES sınav tarihi 3 Mayıs 2020'ydi fakat pandemi süreci sınavın ertelenmesine neden olmuştu. Adaylar ertelenen ALES sınavlarının hangi tarihlerde olacağını açıklayacak haberleri ve konuyla ilgili gelişmeleri heyecanla takip ediyordu!

ALES SINAVI NE ZAMANDI?

Gözler ALES 2020 sınav sonuçlarındaydı. 2020 ÖSYM sınav takviminde tarihi değiştirilen sınavlar arasında ALES'de var. ÖSYM'ce alınan karar doğrultusunda; 3 Mayıs'ta yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 16 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15'te yapıldı.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan (ALES) normal şartlarda ilkbahar döneminde 1 ve sonbahar döneminde 2 olmak üzere yıl içerisinden toplamda 3 kez yapılıyordu.

ALES 2 BAŞVURULARI NE ZAMAN

Peki, ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak? ALES 2'nin başvuru tarihleri ne zaman?

2020-ALES/2 - 2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. 2020 ALES/2 başvuruları 1-12 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.

Ales/2'nin Sonuçları 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak. Sınava Giriş Belgeleri, sınavdan yaklaşık 10 gün önce belli olmaktadır..

ALES SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

ALES'e kimlerin girebileceğini merak edenler ise 'ALES'e kimler girebilir? ALES'e girmenin koşulları, şartları nelerdir' araştırması yapıyor.

ALES, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunludur.

Yüksek lisans programı için ALES'e lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

2020 ALES SINAVININ KONULARI NELER

ALES Matematik

1. Temel Kavramlar

2. Çözümleme

3. Bölme ve Bölünebilme

4. Asal Çarpanlar, EBOB-EKOK

5. Rasyonel Sayılar

6. Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer

7. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma

8. Üslü Sayılar

9. Köklü Sayılar

10. Denklemler

11. Oran-Orantı

12. Sayı ve Kesir Problemleri

13. Yaş Problemleri

14. İşçi ve Havuz Problemleri

15. Hareket Problemleri

16. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri

17. Karışım Problemleri

18. Kümeler

19. İşlem

20. Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık

ALES Geometri

1. Doğruda Açılar

2. Üçgende Açılar

3. Üçgende Uzunluk ve Alan

4. Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik

5. Dörtgenler

6. Çember ve Daire

7. Analitik Geometri

8. Katı Cisimler

ALES Sayısal Mantık

1. Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma

2. Şekil Yetenek ve Sayı Dizileri

3. Mantıksal Muhakeme Problemleri

ALES Türkçe

1. Sözcükte Anlam

2. Cümlede Anlama

3. Anlatım Biçimleri

4. Paragraf

5. Anlatım Bozuklukları

ALES Sözel Mantık

1. Şifreleme, Şifre Çözümleme

2. Sözel Akıl Yürütme ve Sözelekaya Dayalı Problem Çözme