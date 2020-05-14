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2020 YKS kılavuzu güncellendi
ÖSYM tarafından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzunun güncellendiği duyuruldu.
- Haber Merkezi
- 14.05.2020 - 13:38
27-28 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) için hazırlanan, Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) Kılavuzu güncellendi.
GÜNCEL KILAVUZ İNTERNET SİTESİNDE
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulu'nun 2020-YKS’ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek internet adresinden yayımlanmıştır."
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