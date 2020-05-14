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    2020 YKS kılavuzu güncellendi

    ÖSYM tarafından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzunun güncellendiği duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2020 - 13:38
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    2020 YKS kılavuzu güncellendi

    27-28 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) için hazırlanan, Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) Kılavuzu güncellendi.

    GÜNCEL KILAVUZ İNTERNET SİTESİNDE

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulu'nun 2020-YKS’ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek internet adresinden yayımlanmıştır."

    2020 YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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