2020 YKS kılavuzu güncellendi

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ÖSYM tarafından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzunun güncellendiği duyuruldu.

27-28 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) için hazırlanan, Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) Kılavuzu güncellendi.

GÜNCEL KILAVUZ İNTERNET SİTESİNDE

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulu'nun 2020-YKS’ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek internet adresinden yayımlanmıştır."

2020 YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ