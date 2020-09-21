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    21 Eylül Türkiye'nin korona tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 1743 yeni vaka tespit edildi.
    • AA
    • 21.09.2020 - 19:52
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 19:52
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    21 Eylül Türkiye'nin korona tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    Koca'nın paylaştığı verilere göre bugün 1743 yeni vaka tespit edilirken 68 kişi yaşamını yitirdi.

    Tedavi altındaki 1202 kişi ise sağlığına kavuştu.

    "SAĞLIKÇILARIN YÜKÜNÜ AZALTMALIYIZ"

    Bakan Koca paylaşımını, "Bugün 1.743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız 1.500’e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir." notuyla yaptı.

    21 Eylül Türkiye nin korona tablosu #1

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