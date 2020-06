Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi Açılış Töreni’nde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Böyle bir eseri ülkemize kazandırmamızın ayrıca önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin altyapı ve temel hizmetler alanında son 18 yılda kazandırdığımızın eserlerin değerini yeniden keşfediyoruz. Batı ülkelerindeki her şeyi, her hizmet ve ürünü çok kaliteli, bizde tam tersine her şeyi tam tersine kötü, pespaye görürler.

"SALGIN DÖNEMİNDE YÜZLERDEKİ MAKYAJLAR DÜŞTÜ"

Bunlar Batı karşısında ezik, kendi halkına karşı küstahtırlar. Yıllardır bu zihniyete eski Türkiye'nin artık olmadığını anlatmaya çalışıyoruz ama nafile. Adeta Nuh deyip peygamber demeyen inatla ülkelerini kötülemeyi sürdürüyorlar. Salgın döneminde yüzlerdeki makyajlar düşmüştür. Sağlık personelinden, ilaca kadar üretime dayalı her konuda gelişmiş ülkeler ciddi sıkıntılar yaşamışlardır.

"TÜRKİYE, BU SÜRECİN ALTINDAN BAŞARIYLA KALKTI"

Aynı ülkeler bunun yanında sağlık hizmetleri konusunda adeta çuvalladı. Hastane kapasiteleri, sağlık personeli sayılarının rutinin biraz üzerine çıkan bu yükü kaldıramayacağı ortaya çıktı. Türkiye ise yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağlık personeli sayısıyla bu sürecin altından başarıyla kalkmıştır. Ne hastane koridorlarında çaresizce çırpınan insan görüntüleri, ne üst üste yığılan cenaze fotoğrafları yaşadık.

"DEHŞETE DÜŞEN İNSAN GÖRÜNTÜLERİ OLMADI"

Ülkemizde hastanede tedavi olup evine döndükten sonra tüm malını mülkünü satsa ödeyemeyeceği sağlık faturaları karşısında dehşete düşen insan görüntüleri olmadı. Türkiye dünyada eşine az rastlanır genel sağlık sigortası sistemiyle vatandaşlarına ücretsiz hizmet sunabilir bir ülke haline gelmiştir.

İstanbul'da 2 acil durum hastanesini, 600 yataklı Okmeydanı Cemil Taşçı Hastanesi'ni hizmete kattık. Bugünde açılışını yaptığımız bu hastanemizin İstanbul'umuza ve milletimize kazandırıyoruz. İstanbul havalimanımızdan barajlarımıza, Karsımıza da barajımızı kazandırdık.

İnşallah bundan sonra da eser siyasetine, hizmet siyasetine kesintisiz devam edeceğiz.

Darbe girişimiyle doğrudan hayatımıza kastettiler. Ekonomik tuzaklarla Türkiye'ye diz çöktürmek ve böylece bizden kurtulmak istediler.

Bugün ufka umutla bakıyorsak son 18 yıldaki gayretlerimizin sayesindedir.

Salgın sürecinin ardından dünyada siyasi ve ekonomik ilişkilerin yeniden şekilleneceği açıkça görülüyor."



