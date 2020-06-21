22 Haziran itibarıyla maske takmayana 900 lira ceza

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine talimatı doğrultusunda, maske zorunluluğunu ihlal edenlere yarından itibaren idari para cezası uygulanacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ilde maske takma zorunluluğu uygulanırken, İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine talimat gönderildi.

Maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istedi.

Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

CEZA UYGULAMASI 22 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Yarın itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

48 İLDE TÜM ALANLARDA ZORUNLU

Maskenin; 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

Maske takmanın zorunlu olduğu iller;

Adıyaman, Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis.