AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Çelik: "Hiçbir şey aşılmış değil. Salgın sona ermedi. Bu süreçte kazanımların korunması gerekiyor."

"Koronavirüs tedbirlerinin toplam maliyeti 280 milyar liraya ulaştı."

"Terör örgütleri Avrupa'yı kullanıyor."

"Rapor, Türkiye'nin haklılığını gösteriyor."

"Avusturya, bütün İslam ve Türkiye karşıtı gösterilerin merkezi haline gelmiştir."

"Bataklık operasyonu tarihi bir adımdır."

"Sayın Macron'a buradan ifade etmek isteriz; Libya'da suç işleyen sizsiniz, Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz."

"Fransa, Türkiye'yi suçlayarak çıkış noktası arıyor."

"Eğer insanlık suçundan bahsedilecekse, hukuka aykırı bir durumdan bahsedilecekse, Macron'un arkasında olduğu eylemlerdir hukuka aykırı olan."



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