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    İstanbul'da elektronik cihaz satan dükkan yandı

    Şişli'de elektronik cihaz satışı yapan bir dükkanda bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.
    • İHA
    • 27.07.2021 - 04:54
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 05:06
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    İstanbul'da elektronik cihaz satan dükkan yandı

    Yangın, saat 03.00 sıralarında Şişli - Feriköy - Duatepe Mahallesi Baruthane Caddesi üzerinde elektronik cihaz satışında bulunan dükkanda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre dükkanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

    KEPENGİ KIRARAK MÜDAHALE ETTİLER

    Dükkanın üstünde bulunan apartman dairesindeki sakinler ise yangının çıktığını fark edince, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının çıktığı dükkanın kepengini kırarak müdahale etti.

    MADDİ HASARLAR OLUŞTU

    Ekipler alevleri kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Yangın çıktığı dükkanda ise kimsenin mahsur kalmadığı öğrenildi.

    Çıkan yangın sonucu dükkanda maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.

    İstanbul da elektronik cihaz satan dükkan yandı #1

    İstanbul da elektronik cihaz satan dükkan yandı #2

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