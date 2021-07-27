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İstanbul'da elektronik cihaz satan dükkan yandı

İstanbul'da elektronik cihaz satan dükkan yandı

Şişli'de elektronik cihaz satışı yapan bir dükkanda bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.