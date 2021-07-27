İstanbul'da elektronik cihaz satan dükkan yandı
Şişli'de elektronik cihaz satışı yapan bir dükkanda bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.
- İHA
- 27.07.2021 - 04:54
- Güncelleme : 27.07.2021 - 05:06
Yangın, saat 03.00 sıralarında Şişli - Feriköy - Duatepe Mahallesi Baruthane Caddesi üzerinde elektronik cihaz satışında bulunan dükkanda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre dükkanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
KEPENGİ KIRARAK MÜDAHALE ETTİLER
Dükkanın üstünde bulunan apartman dairesindeki sakinler ise yangının çıktığını fark edince, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının çıktığı dükkanın kepengini kırarak müdahale etti.
MADDİ HASARLAR OLUŞTU
Ekipler alevleri kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Yangın çıktığı dükkanda ise kimsenin mahsur kalmadığı öğrenildi.
Çıkan yangın sonucu dükkanda maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.