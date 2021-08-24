24 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 19 BİN 191

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 90 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 46 milyon 649 bin 44, 2. doz uygulanan aşı miktarı 35 milyon 672 bin 814, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 7 milyon 929 bin 901 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 90 milyon 405 bin 737.

BAKAN KOCA: KAYIPLARIMIZ AZALMIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım."