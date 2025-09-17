24 Eylül’de raflarda satışta! BİM’e kahve makinesi, 12 Lt Airfryer, elektrikli güveç geliyor...

BİM, 24 Eylül 2025 tarihli aktüel ürün kataloğunu açıkladı.

Bu haftaki kampanya, hem evini yenilemek isteyenler hem de mutfakta pratik çözümler arayan tüketiciler için dopdolu fırsatlar sunuyor.

Bu hafta buzdolabı çeşitleri, bulaşık makinesi, su sebili ve ankastre ocak gibi büyük ev aletleri yer alacak.

Kahve tutkunları için espresso makinesi ve filtre kahve makinesi, sağlıklı yemekler için ise 12 litrelik Airfryer dikkat çeken ürünler arasında.

Ayrıca elektrikli güveç, akıllı mama kabı, taşınabilir buzdolabı ve mini dondurucu da aktüel ürünler listesinde yer alıyor.

BİM, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyat avantajıyla bu hafta da tüketicilerin yüzünü güldürmeyi hedefliyor.