250 gelir uzmanı sahaya çıktı! Ankara'da işletmelere vergi denetimi Ankara'da kafe, restoran, pastane, fırın ve eczanelere yönelik 250 gelir uzmanıyla vergi denetimi yapıldı.

DHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kayıt dışılık ve hatalı Katma Değer Vergisi (KDV) ile mücadelesi sürüyor.

Mehmet Şimşek'in talimatıyla kayıt dışılıkla mücadelede 24 saat esaslı başlayan denetimler, 81 ilde sürüyor.

Bu kapsamda Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nca kent genelinde kafe, restoran, pastane, fırın ve eczane gibi işletmelerde yapılan denetime 250 gelir uzmanı katıldı.

Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman da denetimde yer aldı.

KDV oranları, pos cihazları vb. tek tek kontrol edildi

Denetimlerde KDV oranları, ödeme kaydedici cihazlar ve pos cihazlarına yönelik kontrolün yanı sıra, iş yerinin kira olup olmadığı, iş yeri kiralarının bankalar vasıtasıyla ödenip ödenmediği, kayıt dışı işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı denetlendi.

Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman, il genelinde denetim faaliyetlerine 24 saat devam ettiklerini söyledi.

IBAN tahsilatları da incelendi

Duman, denetimlerde kayıt dışılığın yanı sıra, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılıp kullanılmadığı, işletmeye ait olmayan pos cihazının kullanılıp kullanılmadığı, banka hesapları (IBAN) aracılığıyla yapılan tahsilatlara karşılık belge düzenlenip düzenlenmediği ile başkasına ait banka hesapları (IBAN) üzerinden tahsilat yapılıp yapılmadığı, işletmede hesap takibinde kullanılan entegrasyon (ROP) sistemi ile ödeme kaydedici cihaz arasında bağlantının kurulup kurulmadığı, işletmede belge düzenine uyulup uyulmadığı, belge düzenlenirken doğru KDV oranının uygulanıp uygulanmadığı, iş yeri kira bedelinin banka kanalıyla ödenip ödenmediğinin kontrol edildiğini söyledi.

"Denetimler artarak devam edecek"

Duman, şunları söyledi:

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında yaptığımız denetim çalışmaları artarak devam edecektir. Vergi Dairesi Başkanlığımızca yapılan çalışmaların yanında vatandaşlarımızdan ricamız, satın aldıkları ürün veya hizmete ait ödeme kaydedici cihaz fişi veya faturaları talep etmeleri ve verilen bu belgelerde KDV oranlarının doğru uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmeleridir.



Belge düzenlemeyen veya yanlış düzenleyen firmalar için doğrudan başkanlığımız iletişim kanalları üzerinden bize ulaşabilecekleri gibi CİMER ve VİMER üzerinden yapacakları bildirimlerle de konunun tarafımıza aktarılmasını sağlayabileceklerdir.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)