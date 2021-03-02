28 Şubat’ın yasakçı müdürü Mersin’de görev yapıyor

1995'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulun'da başörtülü öğrencilerin mezuniyet yeminini engelleyen Servet Özgür'ün Mersin'de üniversitede görevli olduğu ortaya çıktı.

Milli iradeye ve toplumun yaşayış biçimine post modern bir darbe olarak nitelenen 28 Şubat muhtırasının izleri halen silinemedi. O günlere imza atan bazı aktörler, halen hak etmedikleri makam ve mevkilerinde.

Bunlardan biri de mezuniyet töreninde başörtülü öğrencilerin üzerine diğer ööğrencileri saldırtıp, yemin ettirmeyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu müdürü Servet Özgür.

"BU, ZULME ORTAK OLMAKTIR"

Diyanet-Sen Mersin Şube Başkanı Ahmet Görgülü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Zulmü ile milletimizi ağlatanların hala yaptıklarının bedelini ödemek yerine makam verilmesi, 28 Şubat zulmüne ortak olmaktır. 28 Şubat’ın zulüm sahiplerini, şimdi kim makam sahibi yaptı? Geçmişi kirli, mazisi karanlık, eğitimde emeğe düşman biri 24 yıl aradan sonra hala koltuğunu koruyorsa, bunlar bu gücü kimden alıyor, kimler koruyor bunları, bu makamları kimler dağıtıyor."





"BU ZİHNİYET HALEN NASIL AKTİF OLABİLİYOR"

Millete zulmeden ve millet iradesine ihanet edenlerin bedelini de ödemeleri gerektiğini vurgulayan Görgülü, "Bu zihniyet, üniversitelerde halen nasıl aktif rol alabiliyor? Konu ile ilgili YÖK’ü ve Toros Üniversitesi yönetimini acilen göreve davet ediyoruz. 28 Şubat post modern darbesinin 24. yıl dönümünde hala zalimler hesap vermemişse, halen bunlara lütuf gibi makam mevkiler verilmişse, bu zulme maruz kalan bacılarımızı ve bizleri ziyadesiyle üzecek ve üzmüştür" ifadelerini kullandı.

Görgülü, konuyla ilgili üniversite yönetimi ile görüştüğünü, kendisine, bir hafta içinde gereğinin yapılacağını söylediklerini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Prof. Dr. Servet Özgür, Sivas’ta yaşanan bu olaydan 24 yıl sonra, görev yaptığı Toros Üniversitesinde görüntülendi. Özgür’ün bir süredir burada Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüttüğü öğrenildi.

NELER YAŞANDI

Mersin Toros Üniversitesinde Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Servet Özgür, bugün hala konuşulan o görüntülerle 28 Şubat’ta uygulanan başörtüsü zulmünün simgesi haline geldi.

"HİÇBİR ZAMAN YEMİN ETMEYECEKSİNİZ"

16 Temmuz 1995 tarihinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun mezuniyet töreninde, okul müdürü Servet Özgür’ün, "Hiçbir zaman yemin etmeyeceksiniz" şeklinde tahrik içeren sözleriyle hareket eden bazı öğrencilerin saldırganlıkları, ’başörtüsü yasaklarının’ sembolik görüntüleri olmuştu. Özgür, "Burada bir emir veriyorum, bunlara hiç bir zaman yemin yaptırılmayacak" sözlerinin ardından başörtülü öğrencilere, haklarında soruşturma açılacağı tehdidinde de bulunmuştu.

ARKADAŞLARINI ENGELLEDİLER: "BU MESLEĞE LAYIK DEĞİLSİNİZ"

Mezuniyet töreni sırasında okul birincisi Behiye Karadeniz, orada bulunan öğrencilerden biri tarafından ağzı kapatılarak konuşturulmamış ve başörtüsü çekilerek alınmak istenmişti. Başörtülü öğrencileri kürsüden uzaklaştırmaya çalışan diğer bazı öğrenciler, daha sonra, "Siz bu mesleğe layık değilsiniz" şeklindeki sözler sarf ederek, başörtülü öğrencilerin başlarındaki hemşire keplerini çekip yere atmışlardı.