29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2025: En yeni, coşkulu ve anlamlı kutlama sözleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

29 Ekim 1923’te egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinin oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesi, Cumhuriyet’in ilanıyla taçlandırıldı. Bugün, 102 yıl sonra, o büyük günün coşkusu yine aynı heyecanla yaşanıyor.

Türkiye’nin dört bir yanında meydanlar kırmızı-beyaza bürünürken, milyonlarca vatandaş ellerinde bayraklarla Cumhuriyet sevinci için bir araya gelecek.

Gençler, çocuklar, yaşlılar… Herkes Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği Cumhuriyet’i kutlamak için tek yürek olacak.

Vatandaşlar, Cumhuriyet’in anlamını ve Atatürk’e olan minnettarlığını ifade eden en güzel 29 Ekim mesajlarını araştırıyor. İşte resimli mesajlar ve Atatürk sözleri…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yıldönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Bu kutsal mirası korumak ve daha ileri taşımak görevimizdir.”

“Cumhuriyetimizin 101. yılında; demokrasiyi, eşitliği ve özgürlüğü kutluyoruz. Bu büyük mirası sonsuza dek yaşatacağız.”

“Cumhuriyetimizin ilanının yıldönümünde, birlik ve beraberlik içinde nice özgür yarınlara…”

“29 Ekim, milletin egemenliğini, özgürlüğünü ve onurunu dünyaya duyurduğu gündür. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!”

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bağımsızlık, her zaman gurur kaynağımız olacak. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!”

“Bu topraklarda özgürce nefes alabiliyorsak, bunu Cumhuriyet’e borçluyuz. 29 Ekim kutlu olsun!”

“Bize emanet edilen Cumhuriyetimiz, nice yıllar boyunca var olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

“Bu anlamlı günde Atamızı, silah arkadaşlarını rahmet, şehitlerimizi minnetle anıyor; Aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.”

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SÖZLERİ

“Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister.”

“Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.”

“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

“Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.”

“Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.”

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”

“Yurtta sulh, cihanda sulh.” (diğer ifadesiyle: “Yurtta barış, dünyada barış”)

“Bütün ümidim gençliktedir.”