Çorum'da park halindeki otomobil kurşunlandı

- Çorum'da kimliği belirsiz biri, park halindeki Ü.G.'ye ait otomobile silahlı saldırı düzenledi.
- Olayda can kaybı veya yaralanma olmadı, sadece maddi hasar oluştu.
- Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Çorum'da gece saatlerinde Ak Kent TOKİ Mahallesi 25. Sokak’ta, kimliği belirsiz bir kişi geldiği araçla Ü.G.’ye ait 19 TV 645 plakalı otomobile ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.
OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI: SOKAKTA BOŞ KOVANLAR BULUNDU
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmada, otomobile mermi isabet ettiği ve sokak üzerinde boş silah kovanı bulunduğu tespit edildi.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.