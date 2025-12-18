Abone ol: Google News

Çorum'da park halindeki otomobil kurşunlandı

Çorum’da kimliği belirsiz bir kişi tarafından park halinde bulunan bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 18.12.2025 02:53 Güncelleme:
  • Çorum'da kimliği belirsiz biri, park halindeki Ü.G.'ye ait otomobile silahlı saldırı düzenledi.
  • Olayda can kaybı veya yaralanma olmadı, sadece maddi hasar oluştu.
  • Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum'da gece saatlerinde Ak Kent TOKİ Mahallesi 25. Sokak’ta, kimliği belirsiz bir kişi geldiği araçla Ü.G.’ye ait 19 TV 645 plakalı otomobile ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI: SOKAKTA BOŞ KOVANLAR BULUNDU

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmada, otomobile mermi isabet ettiği ve sokak üzerinde boş silah kovanı bulunduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İç Haber Haberleri