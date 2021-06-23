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    3 bakanlığa atama kararı

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.
    • AA
    • 23.06.2021 - 03:51
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    3 bakanlığa atama kararı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 39 iş müfettiş yardımcısı atandı.

    HAZİNE VA MALİYE BAKANLIĞI

    Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine, Vergi Müfettişi Erkan Bozkurt'un ataması yapılırken, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 318 vergi müfettiş yardımcısının da vergi müfettişi olarak atanması kararlaştırıldı.

    3 bakanlığa atama kararı #1

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

    Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Selman Fındıklı, Müfettişliğe ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Nihat Özen getirildi.

    3 bakanlığa atama kararı #2

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