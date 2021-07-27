Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza sebebiyle yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza sebebiyle yolda uzun kuyruklar oluştu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İstanbul istikametinde seyir halinde olan 3 tır Gültepe Tüneli'nde çarpıştı. Çarpışma neticesinde yolda uzun kuyruklar oluştu. Bölgeye intikal eden trafik ekipleri kaza yapan araçları kaldırmak için çalışma başlattı.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol ekiplerin çalışmaları neticesinde tek şeritten kontrollü olarak verildi.

3 tırın karıştığı kaza, Kocaeli TEM Otoyolu’nu kilitledi VİDEO