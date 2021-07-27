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    3 tırın karıştığı kaza, Kocaeli TEM Otoyolu’nu kilitledi

    Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza sebebiyle yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.
    • İHA
    • 27.07.2021 - 20:53
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 21:01
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    3 tırın karıştığı kaza, Kocaeli TEM Otoyolu’nu kilitledi

    TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza sebebiyle yolda uzun kuyruklar oluştu.

    UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

    İstanbul istikametinde seyir halinde olan 3 tır Gültepe Tüneli'nde çarpıştı. Çarpışma neticesinde yolda uzun kuyruklar oluştu. Bölgeye intikal eden trafik ekipleri kaza yapan araçları kaldırmak için çalışma başlattı.

    TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

    Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol ekiplerin çalışmaları neticesinde tek şeritten kontrollü olarak verildi.

    3 tırın karıştığı kaza, Kocaeli TEM Otoyolu’nu kilitledi VİDEO

    3 tırın karıştığı kaza, Kocaeli TEM Otoyolu’nu kilitledi #1

    3 tırın karıştığı kaza, Kocaeli TEM Otoyolu’nu kilitledi #2

    3 tırın karıştığı kaza, Kocaeli TEM Otoyolu’nu kilitledi #3

    3 tırın karıştığı kaza, Kocaeli TEM Otoyolu’nu kilitledi #4

    3 tırın karıştığı kaza, Kocaeli TEM Otoyolu’nu kilitledi #5

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