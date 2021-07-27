3 tırın karıştığı kaza, Kocaeli TEM Otoyolu’nu kilitledi
Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza sebebiyle yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.
- İHA
- 27.07.2021 - 20:53
- Güncelleme : 27.07.2021 - 21:01
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza sebebiyle yolda uzun kuyruklar oluştu.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
İstanbul istikametinde seyir halinde olan 3 tır Gültepe Tüneli'nde çarpıştı. Çarpışma neticesinde yolda uzun kuyruklar oluştu. Bölgeye intikal eden trafik ekipleri kaza yapan araçları kaldırmak için çalışma başlattı.
TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI
Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol ekiplerin çalışmaları neticesinde tek şeritten kontrollü olarak verildi.
3 tırın karıştığı kaza, Kocaeli TEM Otoyolu’nu kilitledi VİDEO