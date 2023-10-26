30 yıldır ekilmiyordu, adeta topraktan taştı! Bu kenevire izin çıkıyor Kenevirin endüstriye uygun olan hali kendir, 30 yıl sonra ilk kez ekildi. Hasat edilen 2 bin 300 dekar, Kastamonu'dan çıktı.

İHA

Kastamonu’da 1930’lu yıllarda yaklaşık 35 bin dekar alanda ekimi yapılan ve önemli ihracat ürünleri arasında yer alan kendir, bölgede tekrar ekimine başlandı.

En son 1993 yılında Kastamonu’da 148 köyde 3 bin 519 çiftçi 16 bin 464 dekar alanda kendirin ekimini yaptı.

Çoğunlukla kenevir lifi üretimi yapılan Kastamonu’da 2002 yılında 37 dekar alanda kendir ekimi yapılırken, 2018 yılına kadar kendir ekimi gerçekleştirilmedi.

2018 yılında Hanönü ilçesinde bir üretici tarafından 37 dekar alanda kendir üretimi yapılırken, 2023 yılında tamamı sözleşmeli üretim olarak yaklaşık 2 bin 300 dekar alanda lif ve tohum üretimi için kendir üretimi yapılmaya başlandı.

Son yıllarda üretimi giderek artan kendirde önümüzdeki yıl sözleşmeli üretim olarak 10 bin dekar alanda kendir ekimi yapılması planlanıyor.

Kendir nedir

Kendir veya endüstriyel kenevir, Cannabis sativa çeşitlerinin özellikle endüstriyel veya tıbbi kullanım için yetiştirilen botanik bir sınıfıdır.

Kağıt, ip, tekstil, giyim, biyolojik olarak parçalanabilen plastikler, boya, yalıtım, biyoyakıt, gıda ve hayvan yemi gibi çeşitli ticari ürünlere dönüştürülebilir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)