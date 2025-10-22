31 Aralık’ta son! Taktırmayan muayeneden geçemeyecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği değişikliği, toplu taşıma ve ticari araçlar için yeni bir dönemi başlatıyor.

19 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait toplu taşıma araçları, belediyeler tarafından yetkilendirilmiş otobüsler, taksiler ve dolmuşlar artık kamera sistemi taktırmak zorunda olacak.

Uygulamanın temel amacı, yolcu güvenliğini sağlamak, suç olaylarını önlemek ve trafik kazalarında delil elde etmeyi kolaylaştırmak.

Belirlenen süre sonunda sistemleri taktırmayan araç sahipleri, araç muayenesinden geçemeyecek ve trafikte faaliyet izni alamayacak.

KAMERASIZ ARAÇ MUAYENEDEN GEÇEMEYECEK

Yeni uygulama kademeli olarak hayata geçirilecek. Yönetmeliğe göre:

2025–2023 model araçlarda zorunluluk 1 Ocak 2026’da ,

araçlarda zorunluluk , 2022–2018 model araçlarda 1 Ocak 2027’de ,

araçlarda , 2017 ve öncesi modellerde ise 1 Ocak 2028’de başlayacak.

2026 yılının başında, ilk aşama yürürlüğe girecek. Buna göre taksi, dolmuş, otobüs, minibüs ve okul servislerinde kamera takılı olması zorunlu hale gelecek.

Belirlenen tarihten itibaren kamera sistemi bulunmayan araçlar, araç muayenesinden geçemeyecek, trafik tescili alamayacak ve faaliyet izinleri askıya alınabilecek.