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    Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı

    Sivas Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'dan Sivas'a gelişi, temsili olarak canlandırıldı.
    • 02.09.2022 - 20:57
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    Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı

    4 Eylül 1919'da yapılan Sivas Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü kentte çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

    Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 2 Eylül 1919'da Erzurum'dan Sivas'a gelirken halk tarafından karşılanmasını anlatmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da temsili karşılama programı düzenlendi.

    Atatürk temsili olarak canlandırıldı

    Atatürk'ü canlandıran tiyatro oyuncusu Samet Sümbül, halkı selamladıktan sonra kent meydanında Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

    Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen yürüyüş ise Sivas Kongresi’nin yapıldığı Atatürk Kongre Müzesi önünde son buldu. Atatürk'ü canlandıran tiyatro sanatçısı Sümbül, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin müzenin merdivenlerinden halkı selamlayarak fotoğraf çektirdi.

    Atatürk ün Sivas a gelişi temsili olarak canlandırıldı #1

    "Bugün temsili de olsa Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılamanın onurunu ve gururunu yaşadık"

    Günün anlam ve önemine ilişkin açıklama yapan Vali Yılmaz Şimşek, "Bundan tam 103 yıl önce bu şehir, bu halk Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Sivas Kongresi için karşıladı ve 108 gün bu şehirde misafir etti. Bizde bugün temsili de olsa Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılamanın onurunu ve gururunu yaşadık. Gördük ki Sivas'ın sokaklarında, caddelerinde hala milli mücadele ruhu devam ediyor. Biz de bu ruhu yaşatmaya ve bizden sonraki nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Bunun azminde ve kararlılığındayız" dedi.


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