İzmir'de yaşanan depremde yıkılan ve 34 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı kaldırılırken, geriye boş bir arazi ve acılar kaldı.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde geçtiğimiz cuma günü saat 14.50 sıralarında meydana gelen 6.6’lık depremde, Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı depremin şiddetiyle yıkılmıştı.

19 KİŞİ KURTARILDI, 34 CANSIZ BEDEN ÇIKARILDI

Depremin ardından başlayan arama kurtarma çalışmalarında 19 kişi sağ kurtarılırken 34 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Depremin ardından geçen 91. saatte 3 yaşındaki Ayda bebeğin çıkarılmasıyla da akıllarda yer eden Rıza Bey Apartmanı’ndaki arama kurtarma çalışmaları, diş hekimi Zarife Doğan’ın cansız bedenine ulaşılmasının ardından sonlandırıldı.

İzmir depreminde, Rıza Bey Apartmanı'nın çökme anı-Video

EVLERİNİN YERİNE BOŞ ARAZİYE BAKTILAR

Arama kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle enkaz temizleme çalışmaları hız kazandı. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalar akşam saatlerinde tamamlandı. Rıza Bey Apartmanı'ndan geriye boş bir arazi kaldı. Apartmanın bulunduğu yerden geçen vatandaşlar ise araziye bakmadan duramıyor.

Rıza Bey Apartmanında yapılan arama-kurtarma çalışmalarının havadan görüntüsü-Video

"ENKAZ KALKTI, GERİYE ACILAR KALDI"

Rıza Bey Apartmanı'na yakın bir noktada oturan Avukat Ecemnur S., Rıza Bey Apartmanı'nda bürosu olan avukat arkadaşlarının olduğunu ve yıkılmadan önce buraya sıklıkla geldiğini söyleyerek, “Enkaz kalktı ama sanki hala burada tanıdıklarımız var gibi. Uğramadan duramıyorum. Sanki hala oradan bir ses geliyormuş gibi. Anlatacak kelime yok, enkaz kalktı ama geriye acı kaldı. Sadece acılar kaldı.” dedi.

Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda kullanılan malzeme-Video

34 kişinin can verdiği Rıza Bey Apartmanı'nın boş alanı, görenleri duygulandırıyor-Video