İzmir merkezli 40 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlar tarafından ankesör/ büfe telefonları ile arandıkları tespit edilen 37'si aktif görevde olan toplam 54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı.

40 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine, İzmir merkezli 40 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

41 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan operasyonda şu ana kadar 30 aktif çalışan ve 11'i ihraç olduğu öğrenilen 41 şüpheli gözaltına alındığı öğrenildi.

Tamamı astsubay olan şüphelilerin, 24'ünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 13'ünün Jandarma Genel Komutanlığı, 10'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 7'sinin de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup olduğu ifade edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı VİDEO