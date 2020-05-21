400 torunu olan Eşe Nine koronayı atlattı

Kahramanmaraş'ta yaşayan 125 yaşındaki nine, yakalandığı virüsü atlatarak dünyada koronavirüsü yenmeyi başaran en yaşlı insan oldu.

Kahramanmaraş'ta oğlu ile beraber yaşayan 13 çocuk ile 400 torun sahibi olan 125 yaşındaki Eşe Gelebek, 20 Nisan'da yüksek ateş şikayetiyle Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Burada çekilen tomografisinde koronavirüs teşhisi konulan yaşlı kadının hemen tedavisine başlandı.

VİRÜSÜ ATLATTI

Bir haftası yoğun bakım olmak üzere iki haftalık tedavinin sonunda Eşe Gelebek, koronavirüsü yenmeyi başardı.

Sağlık çalışanlarını da şaşırtan Eşe Gelebek, yaşı itibarıyla 113 yaşındaki İspanyol Maria Branyas'ın elindeki koronavirüsü yenen dünyanın en yaşlı insanı unvanını da almış oldu.

"BANA HASTANEDE İYİ BAKTILAR"

Virüsün nasıl bulaştığı tespit edilemeyen ve hastaneden taburcu olduktan sonra birlikte yaşadığı oğlunun evine dönen Eşe Gelebek, burada da 14 gün karantinaya alındı.

40 gün sonra 126. yaşını kutlayacak olan Eşe Gelebek, "Bana hastanede iyi baktılar. Hemşireler iyi ilgilendiler, iyi baktılar. Hastalığı yendim" dedi.

"400 TORUNU VAR"

Eşe Gelebek'in 13 çocuğunun en küçüğü olan Hamdullah Gelebek, annesinin uzun ömürlü olmasının nedeninin yörük olması ve hayatı boyunca doğal gıdalar tüketmesinden kaynaklı olduğunu belirtti.

Hamdullah Gelebek, "Anemin 13 çocuğu ve 83 torunu var. Torunları, torunlarının torunları ve onların çocuklarını da sayarsak torun sayısı 400'ü bulur" diye konuştu.

"GENÇLİĞİNDE HEP DOĞAL BESLENMİŞ"

Eşe Gelebek'in tüm ihtiyaçlarını gören ve onunla yakından ilgilenen gelini Meyrem Gelebek de kayınvalidesinin yaşına göre çok sağlıklı olduğunu söyledi.

Meyrem Gelebek, "Başka bir rahatsızlığı yok çok şükür. 30 yıldan beri beraberiz, sağlığı iyiydi. Biz yörüğüz, konup göçenleriz yani. Gençliğinde hep doğal beslenmiş, süt, yoğurt ve peynir yerlermiş. Şimdiye kadar iyiydi, bir gün rahatsızlandı, ateş çıktı titremeyle beraber. Çok şükür tansiyon, kalp, şeker gibi kronik bir rahatsızlığı yok" dedi.