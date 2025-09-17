41 yıllık dev şirket iflasın eşiğinde! Tüm Türkiye’de tehlikeli madde taşımacılığı yapıyordu

Batman merkezli 1984 yılından bu yana tehlikeli madde taşımacılığı ve lojistik/nakliye alanında faaliyet gösteren Yurdumler Petrol konkordato başvurusunda bulundu.

Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulunan şirket sektörde büyük bir yankıya neden oldu.

Yalnızca tehlikeli madde taşımacılığıyla sınırlı kalmayan aynı zamanda inşaat projeleri, yol ve otoban yapımı, lojistik ve nakliye hizmetleri, akaryakıt istasyonları, yapı kimyasalları üretimi ve araç muayene-belgelendirme hizmetleri alanlarında da faaliyet gösteren şirket hakkında mahkeme geçici mühlet kararı aldığını duyurdu.

3 AYLIK SÜRE BAŞLADI

Batman 4. Asliye Ticaret Mahkemesince değerlendirilen konkordato başvurusu sonucunda Yurdumler Petrol'e 3 aylık geçici mühlet kararı verildiği belirtildi.

Aynı zamanda mahkeme, alacaklıların 7 gün içinde itiraz hakkı kullanabilecekleri ve konkordato talebinin reddini delilleriyle birlikte ileri sürebileceklerini belirtti.

3 aylık geçici mühlet sürecinin yanı sıra bir sonraki duruşmanın ise 9 Aralık 2025 tarihinde yapılacağı paylaşıldı.