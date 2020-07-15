FETÖ'nün 250 kişiyi şehit ederek hain emellerini gerçekleştirmek istediği darbe girişiminde, yaşananların üzerinden 4 yıl geçti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçti.

15 Temmuz gecesi FETÖ'ye mensup askerler Boğaziçi Köprüsünü kapatarak darbe teşebbüsünde bulundular. Başta İstanbul ve Ankara sokaklarında tanklar terör estirdi.

Gerçekleşen darbe girişimi halkın ve güvenlik güçlerinin büyük direnişi sonucu başarısız oldu.

Milletin iradesinin gösterildiği bu günde 250 kişi şehit olurken 2 bin 703 vatandaşımız da yaralandı.

Hain darbe girişimine karşı milletini, bayrağını, vatanını ve devletini korumak için destan yazan 250 şehidi ve 2 bin 703 gaziyi unutmayacağız...

15 Temmuz şehitleri ve hikayeleri

15 Temmuz'un şehadete yürüyen kahramanları ViDEO