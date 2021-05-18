Gebze'de çökme tehlikesi olan bina boşaltıldı

Muharrem İnce'nin parti logosu bir e-ticaret sitesinin logosuna benzetildi

PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin'in öldürüldüğü TSK ve MİT operasyonunun ayrıntıları

Joe Biden, Netanyahu ile görüştü

Hamas Lideri Heniyye Mısırlı yetkililerle İsrail ile ateşkesi görüştü

Van Gölü'nde yapılan denetimlerde 15 ton inci kefali kurtarıldı

Tedavi için Mısır’da bulunan Gazzeli yaralılardan biri 5 yaşında

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