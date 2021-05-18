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    Gebze'de çökme tehlikesi olan bina boşaltıldı

    Gebze'de altı katlı bir binada çökme tehlikesi meydana geldi.
    • İHA
    • 18.05.2021 - 02:40
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 03:00
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    Gebze'de çökme tehlikesi olan bina boşaltıldı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir inşaatın temelinde kazı çalışması başlatıldı.

    Kazı çalışması yanındaki altı katlı binanın istinat duvarında çökme gerçekleşti.

    BİNA TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

    Olay, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesinde meydana geldi. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    24 daireden oluşan bina tedbir amaçlı kontrollü bir şekilde boşaltıldı. Bina sakinlerinin bazıları otellere yerleştirilirken, konuyla ilgili inceleme sürüyor.

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