Gebze'de çökme tehlikesi olan bina boşaltıldı
Gebze'de altı katlı bir binada çökme tehlikesi meydana geldi.
- İHA
- 18.05.2021 - 02:40
- Güncelleme : 18.05.2021 - 03:00
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir inşaatın temelinde kazı çalışması başlatıldı.
Kazı çalışması yanındaki altı katlı binanın istinat duvarında çökme gerçekleşti.
BİNA TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI
Olay, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesinde meydana geldi. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
24 daireden oluşan bina tedbir amaçlı kontrollü bir şekilde boşaltıldı. Bina sakinlerinin bazıları otellere yerleştirilirken, konuyla ilgili inceleme sürüyor.