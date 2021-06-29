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    Aydın'da 40 göçmen kurtarıldı

    Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • İHA
    • 29.06.2021 - 00:47
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    Aydın'da 40 göçmen kurtarıldı

    Didim ilçesi açıkları Tekağaç burnu mevkiinde sahil güvenlik ekipleri tarafından 2 can salı ve 1 lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

    40 GÖÇMEN KURTARILDI

    Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 2 can salı ve geri itilen 1 lastik bot içerisindeki toplam 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs ise yakalandı. Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

    Aydın da 40 göçmen kurtarıldı #1

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