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    52 maddelik torba yasa teklifi, komisyonda kabul edildi

    52 maddelik torba yasa teklifi, komisyonda kabul edildi

    Torba yasa teklifinde; KYK faizleri, elektrik ve doğalgaz desteğinin yanı sıra kısa çalışma ödeneği ile maske cezaları borçları yer alıyor..
    • 17.10.2022 - 18:30
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 18:38
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    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifi  kabul edildi.

    Borçlar siliniyor

    Teklifle birlikte birçok kişinin borçları silinecek.

    Torba yasa teklifinde; KYK faizleri, elektrik ve doğalgaz desteğinin yanı sıra kısa çalışma ödeneği ile maske cezaları yer alıyor..

    -Kısa çalışma ödeneği

    Teklife göre; kısa çalışma ödeneğinde itilaflı dosyalar, işten çıkartılanlar hariç bildirmekte gecikenlerin borçları da silinecek. Bu konuda 200 bin dosya olduğu konuşuluyor.

    -KYK faizleri

    Ayrıca yeni torba kanun teklifinde KYK faizlerinin silinmesi, elektrik ve doğalgaz desteği de yer alıyor..

    -İcra borçları

    Bir diğer konu ise ihracatçıya çifte pasaport ve 2 bin TL'ye kadar olan icra borçlarının silinmesinin de torba yasa teklifinde olması.

    -Maske cezaları

    Salgın döneminde maske takmayanlara verilen cezalar silinecek.

    52 maddelik torba yasa teklifi, komisyonda kabul edildi #1


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