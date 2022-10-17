52 maddelik torba yasa teklifi, komisyonda kabul edildi
- 17.10.2022 - 18:30
- Güncelleme : 17.10.2022 - 18:38
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi.
Borçlar siliniyor
Teklifle birlikte birçok kişinin borçları silinecek.
Torba yasa teklifinde; KYK faizleri, elektrik ve doğalgaz desteğinin yanı sıra kısa çalışma ödeneği ile maske cezaları yer alıyor..
-Kısa çalışma ödeneği
Teklife göre; kısa çalışma ödeneğinde itilaflı dosyalar, işten çıkartılanlar hariç bildirmekte gecikenlerin borçları da silinecek. Bu konuda 200 bin dosya olduğu konuşuluyor.
-KYK faizleri
Ayrıca yeni torba kanun teklifinde KYK faizlerinin silinmesi, elektrik ve doğalgaz desteği de yer alıyor..
-İcra borçları
Bir diğer konu ise ihracatçıya çifte pasaport ve 2 bin TL'ye kadar olan icra borçlarının silinmesinin de torba yasa teklifinde olması.
-Maske cezaları
Salgın döneminde maske takmayanlara verilen cezalar silinecek.