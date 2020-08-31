İmamoğlu ve Yavaş: Sağlık Bakanlığı'nın korona verileri doğru değil

İmamoğlu ve Yavaş: Sağlık Bakanlığı'nın korona verileri doğru değil

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan koronavürüs verilerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgınına ilişkin konuların ele alındığı bir panele katıldılar.

İmamoğlu ve Yavaş burada yaptıkları açıklamalarla, hükümeti Türkiye'deki korona salgınının gerçek boyutunu gizlemekle suçladı.

İki belediye başkanı, Sağlık Bakanlığı'nın verileriyle kendilerininkilerin uyuşmadığını belirtti.

İngiliz yayın kuruluşu Financial Times da, İmamoğlu ve Yavaş'ın bu açıklamalarını İngiltere gündemine taşıdı.

"ŞEFFAF OLUNMASI GEREKİYOR"

İmamoğlu, internet üzerinden salgına dair düzenlenen bir panelde “Birbiriyle çelişen bu sayılar bizi rahatsız ediyor. Sağlık Bakanlığına dört beş kez yazdım. Bizzat sordum bu veriler nedir diye. Şeffaf olunması gerekiyor.” dedi.

"BENCE TAM TERSİ OLMALI"

Mansur Yavaş ise konuya ilişkin açıklamalarında, “Geçen salı Ankara’da 17 ölü sayısı vardı. Fakat aynı gün Türkiye geneline dair açıklanan sayılar 20, 21 veya 22’ydi. Sayıları düşük göstermekle ele ne geçecek? Bence tam tersi olmalı yoksa insanlar düğüne cenazeye gitmeye, bir araya gelmeye devam edecekler.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise paylaşıan verilerin gerçek olduğunu ve Türkiye’nin verileri açıklamakta her zaman şeffaf davrandığını her açıklamasında dile getiriyor.

Bild, TTB'yi kaynak göstererek 'Türkiye'ye tatile gitmeyin' dedi