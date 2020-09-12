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    7 ilde FETÖ operasyonu

    7 ilde ByLock kullanan 51 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2020 - 07:19
    • Güncelleme : 12.09.2020 - 07:19
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    7 ilde FETÖ operasyonu

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    ABİ-ABLA YAPILANMASINA 7 İLDE OPERASYON

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün bölge yapılanmalarında sözde "abi-abla" düzeyinde oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

    Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların da sürdüğü bildirildi.

    7 ilde FETÖ operasyonu #1

    7 ilde FETÖ operasyonu #2

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