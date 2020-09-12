7 ilde FETÖ operasyonu
7 ilde ByLock kullanan 51 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
- Haber Merkezi
- 12.09.2020 - 07:19
- Güncelleme : 12.09.2020 - 07:19
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
ABİ-ABLA YAPILANMASINA 7 İLDE OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün bölge yapılanmalarında sözde "abi-abla" düzeyinde oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların da sürdüğü bildirildi.