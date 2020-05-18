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    Bayramda sokağa çıkma yasağı kabinenin gündeminde

    Bayramda sokağa çıkma yasağı kabinenin gündeminde

    Bugün yapılacak kabine toplantısında, Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı ele alınacak.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2020 - 08:47
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    Bayramda sokağa çıkma yasağı kabinenin gündeminde

    Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, bugün 8. kez video konferans yöntemiyle toplanacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddesi, yine koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak tedbirler.

    BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

    Bu tedbirlerden biri de Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması...

    Kabine toplantısında Ramazan Bayramı için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gündemde olacağı belirtilirken, 23-24-25 ve 26 Mayıs tarihlerinin de netleştiği öğrenildi.

    SEYAHAT KISITLAMASI KALKACAK MI

    14 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat kısıtlamasının da kaldırılması için bir tarihin masada olduğu ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda bu tarihin de açıklanabileceği belirtiliyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak.

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