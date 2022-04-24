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    81 ilde 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı kararı

    81 ilde 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı kararı

    Polis Akademisi Başkanlığı, 81 ilde istihdam edilmek üzere 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacak.
    • 24.04.2022 - 04:42
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    Akademinin internet sitesinden konuyla ilgili duyuru yapıldı.

    Yapılan duyuruya göre;

    3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi

    7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında, Emniyet Hizmetleri Sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek üzere 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alınacak.

    81 ilde 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı kararı #1

    Bekçiler 81 ilde istihdam edilecek

    81 il valiliğinde istihdam edilecek bekçiler, en az lise ve dengi okul mezunu olacak.

    AA'nın haberine göre, alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları ileri bir tarihte açıklanacak.

    81 ilde 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı kararı #2


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