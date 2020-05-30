81 il valiliğine seyahat kısıtlaması genelgesi

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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 18 yaş altı çocuklar, velileriyle şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

Genelgeye göre, şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde, seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı.

31 MAYIS'TA SONLANDIRILACAK

Genelgeye göre, büyükşehir statüsündeki 14 il ve Zonguldak'taki şehir giriş-çıkış kısıtlaması, 31 Mayıs Pazar günü saat 24.00'te sonlandırılacak.

SEYAHATTEN ÖNCE HES KODU

Genelgeye göre, uçak, tren, otobüs gibi araçlarla yapılacak seyahatlerde, HES uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemeler yapılacak.

EN AZ 1 AY DÖNMEME ŞARTI

65 yaş ve üzerindekilerin Seyahat İzin Belgesi almaları, gidecekleri illerden en az 1 ay boyunca dönmeme şartıyla tek yönlü seyahat uygulaması sürecek.

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