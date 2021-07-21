İzmir-Aydın otobanında seyir halindeki yolcu otobüsü yanmaya başladı. Ölü ya da yaralının olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.

İzmir-Aydın otobanında ilerlediği sırada alevleri fark eden şoför, otobüsü emniyet şeridine çekti ve yolcular tahliye edildi. Alevler kısa sürede bütün otobüsü kullanılmaz hale getirirken, ilk müdahaleyi çevreden geçen araçlardaki vatandaşlar yaptı.

Otobüs itfaiye ekiplerinin de müdahalesi sonucunda söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yolcuların valizlerinin de yandığı öğrenildi. Alevlerin yükseldiği, etrafa dumanların yayıldığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangın çevredeki ağaçlara da sıçradı.

İzmir'de yolcu otobüsü yandı VİDEO

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ALİAĞA BÖLGESİNDE DE ARAÇ YANDI

Yanan ağaçlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Büyük paniğe neden olan olay anı, saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi.

Öte yandan dün 17.00 saatlerinde Aliağa ilçesi Bahçedere Mahallesi mevkiindeki Kuzey Ege Yolu Çandarlı istikametinde 45 HC 1617 plakalı otomobil de emniyeti şeridinde yandı. O anlar da vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.



