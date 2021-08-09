9 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 23 bin 731 yeni vaka tespit edilirken, 117 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 23 BİN 731

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 77 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 42 milyon 140 bin 662, 2. doz uygulanan aşı miktarı 29 milyon 637 bin 537, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 5 milyon 774 bin 462 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 77 milyon 552 bin 661.

BAKAN KOCA: ÖNÜMÜZDEKİ 10 GÜN ÇOK ÖNEMLİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı tablosunu sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz."