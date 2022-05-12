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    Valiler Kararnamesi açıklandı

    Valiler Kararnamesi açıklandı

    Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı valilerin görev yerleri değişti. 9 vali görevden alındı, 20 ile yeni vali atandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 00:37
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 01:00
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    Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan vali ataması kararına göre; Şanlıurfa, Bolu, Van, Diyarbakır, Bartın, Kayseri, Uşak, Karaman ve Isparta Valileri görevden alınarak merkeze çekildi.

    20 ile yeni vali

    Kararla birlikte 20 ile yeni vali atandı. İstanbul ve Ankara'da ise görev değişimi olmadı.

    Yeni kararname ile yapılan değişiklikler ise şu şekilde:

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı Afyon Karahisar'a,

    İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne'ye,

    Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu'ya,

    Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak'a,

    İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın'a,

    Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir'e,

    Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli'ye,

    Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde'ye,

    Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat'a vali oldu.

    Kararname ile vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Volkan Barış Göçmez asaleten atandı.

    Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevine ise Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan getirildi.

    Valiler Kararnamesi açıklandı #1

    Valiler Kararnamesi açıklandı #2


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