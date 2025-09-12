A101 18 Eylül’de sepetleri dolduracak: Fırın, süpürge, televizyon, kamp malzemeleri…

A101’in 18 Eylül aktüel katalog fırsatları yayınlandı.

Bu hafta market raflarında hem mutfak hem de ev ihtiyaçlarını kapsayan geniş bir ürün yelpazesi uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

Katalogda öne çıkan teknolojik ürünler arasında overlock makinesi, yuvarlak fırın, blender seti, saç düzleştirici, Türk kahve makinesi, buharlı temizleyici, dikey süpürge, şarjlı diş fırçası ve waffle makinesi yer alıyor.

Ev ve mutfak gereçleri kategorisinde ise saklama kapları, fırın tepsisi, rende, mutfak terazisi, alez, banyo paspas takımı, kirli sepeti, yer sofrası ve termosifon kampanyalı fiyatlarla dikkat çekiyor.

İşte 18 Eylül 2025 A101 aktüel kataloğu