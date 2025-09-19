Abone ol: Google News

A101’e evcil hayvan ürünleri geliyor: Tuvalet, taşıma çantası, oyuncak, tasma, mama…

A101, 25 Eylül 2025 haftası için hazırladığı aktüel katalog listesini duyurdu. Aldın Aldın kampanyası kapsamında sunulan indirimler, ev ve teknoloji ürünlerinde avantajlı fırsatlar sağlıyor. İşte A101 25 Eylül aktüel...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 19.09.2025 11:25
A101’e evcil hayvan ürünleri geliyor: Tuvalet, taşıma çantası, oyuncak, tasma, mama…

A101, 25 Eylül haftası için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. 

Bu hafta teknoloji ve ev ürünlerinde dikkat çeken indirimler sürücüleri ve ev alışverişi yapacakları sevindirecek fırsatlar sunuyor.

Kataloğa göre, midi fırın, mikser, tost makinesi, çay makinesi, espresso makinesi, dikey süpürge, halı ve koltuk yıkama makinesi, çelik kettle ve el blenderı gibi ürünler avantajlı fiyatlarla raflarda yer alacak.

Ayrıca, yazıcı, priz çoklayıcı, tencere seti, saklama kapları, kilim, koltuk örtüsü, çöp kovası, sıvı sabunluk ve evcil hayvan ürünleri de kampanya kapsamında satışa sunulacak.

İşte A101 25 Eylül indirim kataloğu:

İç Haber Haberleri