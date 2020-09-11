AB üyesi 10 ülke, Moria'daki mültecilerden 400 çocuğa kapılarını açıyor

Moria kampındaki yangın nedeniyle sığınacak yeri kalmayan mültecilerden 400 çocuğun, 10 Avrupa ülkesine gönderileceği belirtildi.

Midilli Adası'ndaki Yunanistan'ın en büyük mülteci kampı Moria’da yaşanan yangının ardından bir kez daha sığınaksız kalan mültecilerin dramı sürüyor.

Koronavirüs vakalarının ortaya çıkması nedeniyle karantina altında olan Moria kampı, salı ve çarşamba günleri çıkan peş peşe iki yangında büyük oranda kül oldu. Yangın nedeniyle hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı, ancak sığınaksız kalan yaklaşık 13 bin mülteci adadaki otoyollarda gecelemeye başladı.

Mültecilere yeni bir yer sağlamak konusundaki çabalar sürerken Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, 10 Avrupa Birliği üyesinin, toplam 400 refakatsiz çocuğu almayı kabul ettiğini duyurdu.

ALMANYA VE FRANSA LİDERLİK EDECEK

Seehofer’in açıkladığına göre, Almanya ve Fransa bu konuda liderlik edecek; her iki ülke de 100 ile 150 kadar çocuğa kapılarını açacak.

REDDEDEN ÜLKELER VAR

Seehofer ayrıca yangın felaketinin, AB’nin göç politikasında yapacağı reformlara aciliyet kattığını belirtti. Polonya, Macaristan, Çekya ve Slovakya gibi ülkeler zorunlu mülteci alımlarını reddediyor.

96 BİN MÜLTECİ ÇOCUK KAYIP

Avrupa'da artan ırkçılık saldırıları sonrası yapılan araştırmalarda, 2019 yılında sadece AB üzerinde 96 bin mülteci çocuğun kayıp olduğu açıklanmıştı.

Bu rakamın 9 bini sadece Almanya'dan...

Bu çocukların nerede olduğu bugüne kadar bilinmiyor.

Kayıp olan mülteci çocukların en çok maruz kaldığı durumlar, cinsel istismar, tecavüz, insan kaçakçılığı, şiddet, kölelik ve organ mafyası...