ABD Ankara Büyükelçiliği'ne LGBTİ bayrağı asıldı

LGBTİ bayrağına, Büyükelçilik binasında Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtlığı Günü dolayısıyla yer verildi.

ABD'den LGBTİ'ye destek geldi.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği binasına, Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtlığı Günü nedeniyle LGBTİ'nin simgesi olan gökkuşağı şeklindeki bayrak asıldı.

Büyükelçilik, konuyla ilgili açıklamasında LGBTİ'ye verdikleri desteği yinelediklerini bildirdi.

İNSAN HAKLARI, TEMEL ÖZGÜRLÜKLER...

ABD Büyükelçiliği'nin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Biz Amerikalılar, insan haklarının & temel özgürlüklerin korunmasını savunuyoruz.

"DESTEĞİMİZİ BİR KEZ DAHA TEYİT EDİYORUZ"

Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtlığı Günü dolayısıyla, LGBTI+’nın eşit haklardan yararlanmasını sağlamaya çalışanlara verdiğimiz desteği bir kez daha teyit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.